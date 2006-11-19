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    Агент Аленичева: «Неужели люди думают, что Дмитрий не может потратить 200 рублей на такси, если выпил бокал пива?»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Аленичев Енисей Александр Маньяков Футбол

    Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, прокомментировал ситуацию с задержанием специалиста за вождение в нетрезвом виде.

    «Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет. Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека.

    О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое, оскорбив семью, жену и так далее.

    Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях?

    Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо «недоразумением», либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории», – сказал Маньяков. 

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