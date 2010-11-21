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    Сергей Прядкин: «Клубы и РФС предложили создать стабилизационный фонд, чтобы можно было поддержать команды с трудностями»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Р-Спорт Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе по лицензированию клубов.

    «Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

    От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.

    Не должно быть такого, чтобы спортивная работа была успешной, а в развитии, коммерции, работе с болельщиками она не велась вовсе», – сказал Прядкин.

    Сергей Прядкин: «Очень хочется сделать клубы РПЛ независимыми от бюджетных денег»

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