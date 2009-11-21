Сборная России: «Верим, что преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед»

Сборная России выступила с обращением к болельщикам через твиттер после поражения от Швеции (0:2) в Лиге наций, которое помешало россиянам выйти в дивизион А.
«Друзья! Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным!
Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы – лучшие болельщики!», – говорится в обращении.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.
Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.
Спасибо вам, вы – лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e
Россия проиграла без шансов, но это логично. И год все равно супер