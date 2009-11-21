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    Сборная России: «Верим, что преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед»

    Теги Сборная России по футболу болельщики Сборная Швеции по футболу Евро-2020 Лига наций УЕФА Футбол

    Сборная России выступила с обращением к болельщикам через твиттер после поражения от Швеции (0:2) в Лиге наций, которое помешало россиянам выйти в дивизион А. 

    «Друзья! Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным!

    Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы – лучшие болельщики!», – говорится в обращении. 

    Россия проиграла без шансов, но это логично. И год все равно супер

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