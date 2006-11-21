Станислав Черчесов: «Хотели выйти в высшую лигу или как это называется. Но как сложилось – так сложилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от Швеции (0:2) в матче Лиги наций.

– Как можно оценить выступление в Лиге наций? Были близки к выходу в лигу A.

– Ну, естественно, нам хотелось пройти дальше, потому что хотели играть в высшей лиге или как это называется. Другое дело, что как сложилось – так сложилось. Очки мы поделили: семь у них, семь у нас. Но, к сожалению, между нами так сложилось, что они нас выиграли, а мы нет.

– Полоз и Ионов вышли с первых минут. Это было желание играть в контратаку?

– Ну да, естественно, потому что мы знали, что они два матча через три [дня] не выдержат, знали, что они первые минуты будут помощнее играть, и хотели сыграть на контратаках.

Судья две желтые карточки не дал, мы хорошо могли выйти как раз. Полоза и Ионова – обоих остановили, судья даже не среагировал. Не знаю, чем бы это все закончилось.

Мы имели первый хороший реальный голевой момент, но, к сожалению, не забили и в конце тайма пропустили стандарт. Хотя мы к стандартам готовились и обращали на эти вещи внимание.

– У сборной было на два дня больше на подготовку, с Германией играли 15-го числа, а шведы...

– Это ни о чем не говорит абсолютно.

– То есть надежды на превосходство в свежести не было?

– Да нет, потому что мы об этом даже не задумывались. Есть игра, к ней надо готовиться. Мы готовились по-своему, они – по-своему. Есть индивидуальные вещи, которые на времени сказываются.

К сожалению, дома им было полегче, чем у нас. В Калининграде очень качественная игра была, но не выиграли, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Россия не вышла в лучший дивизион Лиги наций. Какие расклады дальше?