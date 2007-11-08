В УЕФА обсуждают введение VAR в Лиге чемпионов уже с этого сезона

В Лиге чемпионов могут в ближайшее время ввести систему видеопомощи арбитрам.

Руководство УЕФА обсуждает возможность введения VAR уже в этом сезоне, сообщает BBC.

В союзе обеспокоены большим количеством судейских ошибок.

В настоящее время по всей Европе продолжается обучение судей, в УЕФА считают, что уровень видеоассистентов достаточен для введения системы VAR на поздних стадиях Лиги чемпионов.

Решение может быть объявлено на заседании исполкома в начале декабря.

Ранее УЕФА объявил, что система VAR появится в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Испании и Франции.

Стерлинг споткнулся о газон, судья назначил пенальти. Рахим даже не симулировал