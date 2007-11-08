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    В УЕФА обсуждают введение VAR в Лиге чемпионов уже с этого сезона

    Теги Лига чемпионов УЕФА судьи видеоповторы Футбол

    В Лиге чемпионов могут в ближайшее время ввести систему видеопомощи арбитрам.

    Руководство УЕФА обсуждает возможность введения VAR уже в этом сезоне, сообщает BBC.

    В союзе обеспокоены большим количеством судейских ошибок.

    В настоящее время по всей Европе продолжается обучение судей, в УЕФА считают, что уровень видеоассистентов достаточен для введения системы VAR на поздних стадиях Лиги чемпионов.

    Решение может быть объявлено на заседании исполкома в начале декабря.

    Ранее УЕФА объявил, что система VAR появится в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Испании и Франции.

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