Головин об отличиях французской лиги от РПЛ: «Здесь игроки сильнее, думают быстрее»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об игре во Франции.
Российский хавбек ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в группе «Монако» «ВКонтакте», находясь в раздевалке клуба на стадионе «Луи II».
– Как прошла адаптация в чемпионате Франции?
– Поначалу было тяжело, потому что здесь больше скорости, меньше времени на принятие решений. В первых матчах было тяжело с этим смириться, потом уже привыкаешь.
– Чем французский менталитет отличается от русского?
– Наверное, тем, что французы как-то медлительны и более расслабленны.
– Против кого было труднее всего играть во Франции?
– Против всех. Труднее играть, чем в чемпионате России. Все футболисты очень физически мощные.
– Что тебя зацепило в «Монако»?
– Мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что здесь очень хорошо воспитывают игроков, подготавливают к топовым клубам.
– Чем отличается французская лига от российской?
– Отличается по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше.
Чемпионат отличается по всем параметрам. Здесь тяжелее играть, – сказал Головин.