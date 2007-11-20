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    Головин об отличиях французской лиги от РПЛ: «Здесь игроки сильнее, думают быстрее»

    Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об игре во Франции.

    Российский хавбек ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в группе «Монако» «ВКонтакте», находясь в раздевалке клуба на стадионе «Луи II».

    – Как прошла адаптация в чемпионате Франции?

    – Поначалу было тяжело, потому что здесь больше скорости, меньше времени на принятие решений. В первых матчах было тяжело с этим смириться, потом уже привыкаешь.

    – Чем французский менталитет отличается от русского?

    – Наверное, тем, что французы как-то медлительны и более расслабленны.

    – Против кого было труднее всего играть во Франции?

    – Против всех. Труднее играть, чем в чемпионате России. Все футболисты очень физически мощные.

    – Что тебя зацепило в «Монако»?

    – Мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что здесь очень хорошо воспитывают игроков, подготавливают к топовым клубам.

    – Чем отличается французская лига от российской?

    – Отличается по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше.

    Чемпионат отличается по всем параметрам. Здесь тяжелее играть, – сказал Головин.

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