Головин об отличиях французской лиги от РПЛ: «Здесь игроки сильнее, думают быстрее»

Полузащитник «Монако» рассказал об игре во Франции.

Российский хавбек ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в группе «Монако» «ВКонтакте», находясь в раздевалке клуба на стадионе «Луи II».

– Как прошла адаптация в чемпионате Франции?

– Поначалу было тяжело, потому что здесь больше скорости, меньше времени на принятие решений. В первых матчах было тяжело с этим смириться, потом уже привыкаешь.

– Чем французский менталитет отличается от русского?

– Наверное, тем, что французы как-то медлительны и более расслабленны.

– Против кого было труднее всего играть во Франции?

– Против всех. Труднее играть, чем в чемпионате России. Все футболисты очень физически мощные.

– Что тебя зацепило в ?

– Мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что здесь очень хорошо воспитывают игроков, подготавливают к топовым клубам.

– Чем отличается французская лига от российской?

– Отличается по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше.

Чемпионат отличается по всем параметрам. Здесь тяжелее играть, – сказал Головин.