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    Секретарь ОНК: «Мамаев в камере занимается йогой и философией»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников прокомментировал условия содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

    – Что сейчас происходит с Кокориным и Мамаевым в СИЗО?

    – Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела. У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию.

    В частности, Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс.

    Мамаев надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене.

    – Писали, что Мамаев читает книги, в том числе и литературу на религиозную тематику. Это так?

    – Да, это верная информация. Они с Константином (сокамерник Мамаева – прим. Sports,ru) сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку. Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему.

    Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией. Он отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно, – сказал Мельников.

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