Спарринги «Амкара» и «Уфы» судили подставные румынские арбитры

Контрольные матчи «Уфы» и , встречавшихся на днях с румынскими клубами, попали под подозрение некоммерческой организации Federbet, которая помогает выявлять договорные матчи на основе букмекерских котировок.

В играх – «Уфа» (2:0) и «Батошани» – «Амкар» (3:0) странно выглядела работа судей. В обоих матчах они заставляли румынские команды перебивать нереализованные пенальти. Кроме того, в обеих играх к таймам добавлялось более 5 минут.

Румынская газета Gazeta Sporturilor провела расследование и выяснила, что на Кипре и в Турции в январе работала группировка, по всей видимости, связанная с букмекерами. За 9 дней румынские рефери под именами иностранцев отсудили 5 контрольных матчей с участием румынских команд, а также «Уфы» и «Амкара».

Ранее предполагалось, что на матче ЧФР – «Уфа» работала словенско-болгарская бригада судей, но на самом деле все трое были румынами. Человек, организовывавший матч «Ботошани» – «Амкар», утверждает, что все арбитры были турками, но по фотографиям с матча очевидно, что главным судьей был румын Дан Петре.

Федерация футбола Румынии планирует провести полное расследование инцидентов.

Подставные судьи сделали матчи «Амкара» и «Уфы» странными. Что за ад?