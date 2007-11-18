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    Щенников вызван в сборную России вместо Кудряшова

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Сборная Швеции по футболу Георгий Щенников Лига наций УЕФА Футбол

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России.

    27-летний игрок заменит в составе национальной команды Федора Кудряшова, который не сможет сыграть в матче Лиги наций против Швеции из-за проблемы с мышцами приводящей группы бедра.

    Щенников прибудет в расположение сборной в Стокгольме сегодня вечером вместе с Артемом Дзюбой.

    В последний раз Георгий выходил на поле в составе сборной летом 2016 года в матче чемпионата Европы против Словакии (1:2). 

    Матч Швеция – Россия пройдет во вторник, 20 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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