Щенников вызван в сборную России вместо Кудряшова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России.

27-летний игрок заменит в составе национальной команды Федора Кудряшова, который не сможет сыграть в матче Лиги наций против Швеции из-за проблемы с мышцами приводящей группы бедра.

Щенников прибудет в расположение сборной в Стокгольме сегодня вечером вместе с Артемом Дзюбой.

В последний раз Георгий выходил на поле в составе сборной летом 2016 года в матче чемпионата Европы против Словакии (1:2).

Матч Швеция – Россия пройдет во вторник, 20 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.