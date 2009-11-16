Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин покинул расположение сборной России и отправился из Лейпцига в Москву.

24-летний хавбек не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который состоится 20 ноября.

«Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу – не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания», – сообщили в твиттере сборной России.

Напомним, Зобнин не попал в заявку национальной команды на вчерашний товарищеский матч со сборной Германии (0:3).

Из-за проблем с мышцами бедра хавбек «Спартака» пропустил матч РПЛ с «Уфой» (0:2), который состоялся 11 ноября.

Участие Зобнина в ноябрьских играх сборной изначально было под вопросом.