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    Зобнин покинул расположение сборной России

    Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Зобнин Футбол

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин покинул расположение сборной России и отправился из Лейпцига в Москву.

    24-летний хавбек не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который состоится 20 ноября.

    «Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу – не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания», – сообщили в твиттере сборной России.

    Напомним, Зобнин не попал в заявку национальной команды на вчерашний товарищеский матч со сборной Германии (0:3). 

    Из-за проблем с мышцами бедра хавбек «Спартака» пропустил матч РПЛ с «Уфой» (0:2), который состоялся 11 ноября.

    Участие Зобнина в ноябрьских играх сборной изначально было под вопросом.

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