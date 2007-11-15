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    Дзюба в Москве индивидуально готовится к матчу со Швецией

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы видео Сборная Швеции по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба продолжает восстанавливаться после травмы.

    Футболист под присмотром тренера по реабилитации ведет подготовку к матчу в рамках Лиги наций со Швецией.

    30-летний форвард остался в Москве и не поехал вместе с командой на товарищеский матч с Германией из-за проблем с коленным суставом.

    Капитан сборной России получил травму несколько дней назад и усугубил ее в матче чемпионата России с ЦСКА (0:2), где был заменен во втором тайме.

    «Артем Дзюба продолжает индивидуальную подготовку к матчу со сборной Швеции в Москве.

    Его физическое состояние с каждым днем становится лучше», – сообщает пресс-служба сборной России.

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