Дзюба в Москве индивидуально готовится к матчу со Швецией

Нападающий и сборной России Артем Дзюба продолжает восстанавливаться после травмы.

Футболист под присмотром тренера по реабилитации ведет подготовку к матчу в рамках Лиги наций со Швецией.

30-летний форвард остался в Москве и не поехал вместе с командой на товарищеский матч с Германией из-за проблем с коленным суставом.

Капитан сборной России получил травму несколько дней назад и усугубил ее в матче чемпионата России с ЦСКА (0:2), где был заменен во втором тайме.

«Артем Дзюба продолжает индивидуальную подготовку к матчу со сборной Швеции в Москве.

Его физическое состояние с каждым днем становится лучше», – сообщает пресс-служба сборной России.