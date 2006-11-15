Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Euro-Football.ru: «Спартак» зимой может приобрести хавбека «Ахмата» Швеца

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Олег Кононов Антон Швец Футбол

    «Спартак» интересуется полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом.

    25-летний хавбек может перейти в московский клуб уже зимой.

    В услугах Швеца заинтересован новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который в свое время был инициатором приглашения футболиста в клуб из Грозного. Интересы игрока и тренера представляет одно и то же агентство — ProStar.

    «Спартак» в мае и июне уже вел переговоры о трансфере игрока, который выступает как на позиции полузащитника, так и центрального защитника.

    Трансфер Швеца оценивается в 3 миллиона евро. Однако, по информации Euro-Football.ru, деньги на покупку «Спартак» выделит только в случае продажи кого-то из футболистов.

    Швец в марте 2018 года впервые сыграл за сборную России, выйдя на замену в контрольном матче с Францией (1:3). В сентябре он был в заявке на игру с Чехией (5:1), но на поле не появился.

    В 9 матчах РПЛ этого сезона Швец забил 1 гол. Его статистику смотрите здесь.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться