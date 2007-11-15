Адиев о чеченских свадьбах: «Рамзан дал указание: никаких стрельбищ. Кражу невест тоже запретили»

Главный тренер «Анжи» рассказал о чеченских традициях.

– Вы участвовали в традиционных чеченских обрядах? Скажем, в краже невест.

– Я футбольный человек, самое интересное пропускаю! Расскажу про друга – к сожалению, он уже разбился в аварии.

Он был у меня в Москве, и как-то часов в 8-9 утра бьет по кровати: «Мага, вставай!» Я ему: «Иса, да еще же рано». «Как рано? Меня уже женили, а ты спишь!»

Девушку, на которой планировал жениться Иса, хотели украсть другие. Когда своровали, [знакомые друга] прыгнули в машины, встали на посты, чтобы девушку забрать. А уж если забрал – жениться обязан. Привезли к нему домой, обращаются к родителям: «Вот невеста, ваш сын собирался брать ее в жены». В итоге полетели из Москвы сразу на свадьбу.

– Как к похищениям относятся девушки?

– Не всегда им нравилось. Берут тебя и воруют – как такое может нравиться? Но на самом деле в Чечне исторически не было такой традиции. Лишь на определенном этапе времени было это распространено.

– На свадьбах при вас стреляли?

– На кавказских, чеченских свадьбах раньше это было в порядке вещей. Сейчас такого меньше: есть закон. Рамзан [Кадыров] жестко дал указание: никаких стрельбищ. Кражу невест, кстати, тоже запретили, – рассказал Адиев.