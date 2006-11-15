Магомед Адиев: «Кадыров – историческая личность. Он изменил отношение к чеченцам»

Главный тренер «Анжи» рассказал, что общался с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, когда был в «Ахмате».

– Вы общались с Кадыровым в «Ахмате». Вам нравится он как политик?

– Скажу как кавказец: это довольно щедрый человек, справедливый. Навел порядок в республике. У всех есть свои враги, но Кадыров – уже при жизни историческая личность. Уже успел сделать многое. Во-первых, я видел, в каких руинах был Грозный. Никогда не думал, что когда-то вернусь в родной город. Во-вторых, он изменил отношение к чеченцам. Я помню, каким ужасным оно было раньше.

– Сейчас в Грозном безопасно?

– Туда стало приезжать много туристов. Раньше такого не было. Захожу в торговый центр – и вижу там приезжих. У Рамзана Ахматовича такой закон: с любого приезжего надо пылинки сдувать. Даже если он как-то неправильно себя повел. Что чеченцу не сойдет с рук, приезжему – запросто, – ответил Адиев.

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