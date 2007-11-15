Владелец дома в Дортмунде хочет взыскать с Дембеле 20 тысяч евро. В холодильнике и между шкафами осталась гнилая пища

Герд Вайзенберг, владелец дома в Дортмунде, где жил полузащитник , тогда выступавший за «Боруссию», подал на футболиста в суд.

Он обвинил француза в том, что жилище было оставлено в плачевном состоянии, а он нанес значительный ущерб дому.

В частности, Вайзенберг сообщил, что в холодильнике и между шкафчиками была оставлена гнилая пища. На полу были разбросаны пакеты и куча мусора.

Он также уточнил, что договор аренды не был разорван вовремя, а Дембеле не вернул ему ключи. Вайзенберг требует взыскать с игрока 20 тысяч евро.

Напомним, что Дембеле перешел из в «Барселону» в 2017 году.

В «Барселоне» француз неоднократно сталкивался с обвинениями в нехватке дисциплины.