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    Владелец дома в Дортмунде хочет взыскать с Дембеле 20 тысяч евро. В холодильнике и между шкафами осталась гнилая пища

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

    Герд Вайзенберг, владелец дома в Дортмунде, где жил полузащитник Усман Дембеле, тогда выступавший за «Боруссию», подал на футболиста в суд.

    Он обвинил француза в том, что жилище было оставлено в плачевном состоянии, а он нанес значительный ущерб дому.

    В частности, Вайзенберг сообщил, что в холодильнике и между шкафчиками была оставлена гнилая пища. На полу были разбросаны пакеты и куча мусора.

    Он также уточнил, что договор аренды не был разорван вовремя, а Дембеле не вернул ему ключи. Вайзенберг требует взыскать с игрока 20 тысяч евро.

    Напомним, что Дембеле перешел из «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году.

    В «Барселоне» француз неоднократно сталкивался с обвинениями в нехватке дисциплины.

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