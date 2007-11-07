«Краснодар» проведет 8 домашних матчей подряд в ноябре-декабре

обменялся домашними матчами с «Енисеем». Игра 14-го тура РПЛ перенесена в Краснодар.

Благодаря этому «Краснодар» проведет дома восемь игр подряд во всех турнирах в ноябре-декабре.

«Быки» сыграли дома вничью «Ростовом» (2:2) 4 ноября, после чего им предстоит сыграть четыре домашних матча РПЛ (против «Енисея», «Арсенала», «»Урала» и «Уфы»), а также две домашние игры (против «Стандарда» и «Акхисара») подряд.

Кроме того, 5 декабря «Краснодару» предстоит провести еще один домашний матч – первую игру 1/4 финала Олимп Кубка России против «Ростова».