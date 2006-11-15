«Спартак» выплачивает алименты жене Глушакова

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал ситуацией с выплатой алиментов полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
Суд обязал футболиста на время бракоразводного процесса выплачивать алименты на содержание детей.
- Денис выплачивает алименты?
– Мы в суде получили исполнительный лист, передали его в «Спартак», и клуб исполняет данное решение. Здесь вопросов нет.
- То есть выплаты Дарье уже поступают?
– По нашей информации, работодатель Дениса исполняет решение суда. Сколько и как перечисляется, мы, адвокаты, не изучаем. Перед нами такая задача со стороны Дарьи не ставилась.
Поэтому получает ли она средства и сколько – такой вопрос лежит за рамками заключенного между мной и доверителем соглашения, – сказал Жорин.