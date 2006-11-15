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    «Спартак» выплачивает алименты жене Глушакова

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал ситуацией с выплатой алиментов полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

    Суд обязал футболиста на время бракоразводного процесса выплачивать алименты на содержание детей.

    - Денис выплачивает алименты?

    – Мы в суде получили исполнительный лист, передали его в «Спартак», и клуб исполняет данное решение. Здесь вопросов нет.

    - То есть выплаты Дарье уже поступают?

    – По нашей информации, работодатель Дениса исполняет решение суда. Сколько и как перечисляется, мы, адвокаты, не изучаем. Перед нами такая задача со стороны Дарьи не ставилась.

    Поэтому получает ли она средства и сколько – такой вопрос лежит за рамками заключенного между мной и доверителем соглашения, – сказал Жорин.

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