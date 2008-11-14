Никола Влашич: «Ахметов и Ари могли бы играть в Европе. Кстати, почему Акинфеев не уехал?»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто из его партнеров мог бы уехать в Европу.

– У кого самый сильный удар в ЦСКА?

– Наверное, у Абеля.

– Кто из игроков РПЛ мог бы играть в Европе?

– Ахметов – очень хорош. У него сложно отобрать мяч. Есть еще много других игроков из ЦСКА – да, мы молоды, но можем выступать на высоком уровне. Еще мне нравится один футболист «Краснодара», он был очень хорош против нас. Как же его зовут…

– Ари?

– Точно! Никогда о нем раньше не слышал, но он был в полном порядке. Я потом поговорил с агентом, он сказал, что Ари уже давно в России. Я думал, что он моложе меня, а ему оказалось за 30 лет. Кстати, мне интересно, почему Игорь Акинфеев никуда не уехал?

– Нам всем интересно. Видимо, ему комфортно в ЦСКА.

– Я тоже люблю свой первый клуб, но всегда понимал, что в «Хайдуке» я не смогу многого добиться. А вот в ЦСКА это возможно. Уважаю решение Игоря, – сказал Влашич.