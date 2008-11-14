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    Никола Влашич: «Ахметов и Ари могли бы играть в Европе. Кстати, почему Акинфеев не уехал?»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Абель Эрнандес Ильзат Ахметов Никола Влашич Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто из его партнеров мог бы уехать в Европу.

    – У кого самый сильный удар в ЦСКА? 

    – Наверное, у Абеля.

    – Кто из игроков РПЛ мог бы играть в Европе? 

    – Ахметов – очень хорош. У него сложно отобрать мяч. Есть еще много других игроков из ЦСКА – да, мы молоды, но можем выступать на высоком уровне. Еще мне нравится один футболист «Краснодара», он был очень хорош против нас. Как же его зовут…

    – Ари? 

    – Точно! Никогда о нем раньше не слышал, но он был в полном порядке. Я потом поговорил с агентом, он сказал, что Ари уже давно в России. Я думал, что он моложе меня, а ему оказалось за 30 лет. Кстати, мне интересно, почему Игорь Акинфеев никуда не уехал?

    – Нам всем интересно. Видимо, ему комфортно в ЦСКА. 

    – Я тоже люблю свой первый клуб, но всегда понимал, что в «Хайдуке» я не смогу многого добиться. А вот в ЦСКА это возможно. Уважаю решение Игоря, – сказал Влашич.

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