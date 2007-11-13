Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Облак может уйти из «Атлетико» зимой

    Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ян Облак Футбол

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак может покинуть клуб.

    По данным Marca, словенец хочет в январе уйти из мадридской команды в связи с тем, что клуб не предлагает ему новый контракт. Он уже заявлял о своем намерении руководству «Атлетико» – в частности, президенту Энрике Сересо, его заместителю Мигелю Анхелю Хилю Марину и спортивному директору Андреа Берте.

    На мероприятии в понедельник Облак ответил на вопрос, останется ли он в клубе: «Я не знаю. Но на данный момент я здесь».

    Срок текущего соглашения Облака с «Атлетико» истекает летом 2021 года. Его контракт не обновлялся с 2016 года, отступные составляют 100 миллионов евро.

    Статистику Облака можно изучить здесь.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться