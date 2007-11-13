Облак может уйти из «Атлетико» зимой

Голкипер Ян Облак может покинуть клуб.

По данным Marca, словенец хочет в январе уйти из мадридской команды в связи с тем, что клуб не предлагает ему новый контракт. Он уже заявлял о своем намерении руководству «Атлетико» – в частности, президенту Энрике Сересо, его заместителю Мигелю Анхелю Хилю Марину и спортивному директору Андреа Берте.

На мероприятии в понедельник Облак ответил на вопрос, останется ли он в клубе: «Я не знаю. Но на данный момент я здесь».

Срок текущего соглашения Облака с истекает летом 2021 года. Его контракт не обновлялся с 2016 года, отступные составляют 100 миллионов евро.

Статистику Облака можно изучить здесь.