Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» предложит Солари контракт до лета 2020 года

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

    Стали известны подробности обсуждения «Реалом» контракта с исполняющим обязанности главного тренера команды Сантьяго Солари.

    Президент клуба Флорентино Перес на ближайшей встрече предложит аргентинцу соглашение сроком на 1,5 года – до лета 2020-го. Так мадридцы хотят выразить Солари поддержку.

    «Реал» уже направил уведомление в Королевскую федерацию футбола Испании о том, что Солари перестает быть и тренером «Кастильи», и исполняющим обязанности тренера мадридской команды.

    Ожидается, что «Реал» в ближайшее время подтвердит назначение Солари перманентным главным тренером.

    «Реал» выиграл 4 матча подряд при Солари. «Мадрид» 6-й в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться