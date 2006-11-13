«Реал» предложит Солари контракт до лета 2020 года

Стали известны подробности обсуждения контракта с исполняющим обязанности главного тренера команды Сантьяго Солари.

Президент клуба на ближайшей встрече предложит аргентинцу соглашение сроком на 1,5 года – до лета 2020-го. Так мадридцы хотят выразить Солари поддержку.

«Реал» уже направил уведомление в Королевскую федерацию футбола Испании о том, что Солари перестает быть и тренером «Кастильи», и исполняющим обязанности тренера мадридской команды.

Ожидается, что «Реал» в ближайшее время подтвердит назначение Солари перманентным главным тренером.

«Реал» выиграл 4 матча подряд при Солари. «Мадрид» 6-й в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка