Букмекеры не верят в то, что Кононов надолго задержится в «Спартаке»

По мнению букмекерской компании Tennisi, Олег Кононов не задержится в «Спартаке» надолго: коэффициент 2.85, что он будет тренировать московский клуб в первом матче сезона 2019/20.

Шансы, что Олег Кононов возьмет трофей со «Спартаком» в этом сезоне, также невысоки (коэффициент 3.20). Выход в плей-офф Лиги Европы чуть более вероятен (1.85).

Также букмекер предлагает поставить на стартовый состав «Спартака» в матче с «Крыльями Советов». За 1.50 можно поставить на выход в основе Дениса Глушакова, за 2.55 — Артема Реброва.

Еще больше уникальных линий на «Спартак» — на сайте БК Tennisi.