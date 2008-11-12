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    Букмекеры не верят в то, что Кононов надолго задержится в «Спартаке»

    Теги Спартак Артем Ребров Денис Глушаков Ставки на спорт Олег Кононов Ставки на футбол Tennisi Футбол

    По мнению букмекерской компании Tennisi,  Олег Кононов не задержится в «Спартаке» надолго: коэффициент 2.85, что он будет тренировать московский клуб в первом матче сезона 2019/20.

    Шансы, что Олег Кононов возьмет трофей со «Спартаком» в этом сезоне, также невысоки (коэффициент 3.20). Выход в плей-офф Лиги Европы чуть более вероятен (1.85).

    Также букмекер предлагает поставить на стартовый состав «Спартака» в матче с «Крыльями Советов». За 1.50 можно поставить на выход в основе Дениса Глушакова, за 2.55 — Артема Реброва.

    Еще больше уникальных линий на «Спартак» — на сайте БК Tennisi.

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