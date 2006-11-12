«Реал» сегодня утвердит Солари главным тренером до конца сезона

намерен сохранить Сантьяго Солари в качестве главного тренера.

Сегодня клуб направил документы в Королевскую федерацию футбола Испании, подтверждающие утверждение Солари в качестве постоянного главного тренера. Солари будет руководить «Реалом» до конца сезона.

Аргентинец пробыл в качестве исполняющего обязанности две недели – именно таков максимальный срок, возможный по регламенту. На посту главного тренера Солари заменил .

«Реал» выиграл 4 матча подряд при Солари. «Мадрид» 6-й в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка