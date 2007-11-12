Сантьяго Солари: «Сельта» играла очень жестко, на грани фола»

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» поделился мнением о победе над «Сельтой» (4:2).

– играла очень жестко. Мы противостояли неудачам. Каземиро был вынужден уйти с поля, Бэйл прилагал значительные усилия, он получил сильный удар. Здорово, что он выдержал, потому что нам пришлось менять Начо. «Сельта» играла на грани фола, мы пострадали.

Команда показала сыгранность и в нападении, и в защите. Мы были агрессивны в атаке, в противном случае мы бы не забили четыре гола. Это был очень тяжелый матч, а оппонент играл на грани.

Мы показали характер. Посмотрим, что с Регилоном, будем надеяться, что обошлось без перелома. У Начо проблемы с коленом. Бэйл отыграл весь второй тайм с растяжением голеностопа, и такой характер нужно показывать, когда ты играешь за .

– Продолжите ли вы работу?

– Важно делать все на благо команды. Все остальное не имеет значения.

– А игроки хотят этого?

– Повторюсь, важно делать все на благо команды и «Реала».

Планы на перерыв у нас небольшие. Завтра выходной, – сказал Солари.

Напомним, что «Реал» сделал три вынужденные замены.