Сантьяго Солари: «Сельта» играла очень жестко, на грани фола»

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о победе над «Сельтой» (4:2).
– «Сельта» играла очень жестко. Мы противостояли неудачам. Каземиро был вынужден уйти с поля, Бэйл прилагал значительные усилия, он получил сильный удар. Здорово, что он выдержал, потому что нам пришлось менять Начо. «Сельта» играла на грани фола, мы пострадали.
Команда показала сыгранность и в нападении, и в защите. Мы были агрессивны в атаке, в противном случае мы бы не забили четыре гола. Это был очень тяжелый матч, а оппонент играл на грани.
Мы показали характер. Посмотрим, что с Регилоном, будем надеяться, что обошлось без перелома. У Начо проблемы с коленом. Бэйл отыграл весь второй тайм с растяжением голеностопа, и такой характер нужно показывать, когда ты играешь за «Мадрид».
– Продолжите ли вы работу?
– Важно делать все на благо команды. Все остальное не имеет значения.
– А игроки хотят этого?
– Повторюсь, важно делать все на благо команды и «Реала».
Планы на перерыв у нас небольшие. Завтра выходной, – сказал Солари.
Напомним, что «Реал» сделал три вынужденные замены.