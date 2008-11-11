Каррера может возглавить «Удинезе»

«Удинезе» начал поиски нового главного тренера на замену Хулио Веласкесу после поражения от «Эмполи» (1:2).
Руководство клуба составило список из трех кандидатов, куда вошел экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Также пост могут занять ранее возглавлявший «Кротоне» Давиде Никола и экс-тренер «Эспаньола» и «Уотфорда» Кике Санчес Флорес, который знаком с руководством «Удинезе» – семьей Поццо – по работе в Англии.
«Удинезе» после 12 туров серии А идет на 17-м месте, набрав 9 очков. В семи последних матчах у команды всего одно набранное очко.