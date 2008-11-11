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    Каррера может возглавить «Удинезе»

    Теги Удинезе Кике Флорес серия А Италия Хулио Веласкес Массимо Каррера Давиде Никола Футбол

    «Удинезе» начал поиски нового главного тренера на замену Хулио Веласкесу после поражения от «Эмполи» (1:2).

    Руководство клуба составило список из трех кандидатов, куда вошел экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    Также пост могут занять ранее возглавлявший «Кротоне» Давиде Никола и экс-тренер «Эспаньола» и «Уотфорда» Кике Санчес Флорес, который знаком с руководством «Удинезе» – семьей Поццо – по работе в Англии.

    «Удинезе» после 12 туров серии А идет на 17-м месте, набрав 9 очков. В семи последних матчах у команды всего одно набранное очко.

    Таблица серии А

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