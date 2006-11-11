Чемпионат Испании. «Алавес» против «Уэски», «Барселона» примет «Бетис», «Сельта» – «Реал», «Севилья» – «Эспаньол»

В 12-м туре испанской примеры «Атлетико» вырвал победу у «Атлетика» (3:2), «Барселона» примет «Бетис», а «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой».
Чемпионат Испании
12-й тур
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 0:1 – 35 Гомес, 1:1 – 41 Хони Родригес.
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Алавес –
Сивера, Марипан, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Ибаи Гомес, Брашанац, Ману Гарсия, Хони Родригес, Кальери, Бастон.
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Уэска –
Йованович, Пулидо, Рубен Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто, Гюрлер, Феррейро, Гомес, Инсуа (Брежанчич, 24), Эрнандес.
- Предупреждения:
- Химо Наварро (45), Рубен Семеду (45).
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 10 ноября, 15.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Антоньито, 72), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Алькарас, Мичел, Плано, Суарес (Верде, 62), Тони, Унал (Чоп, 83).
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Эйбар –
Риесго, Пенья, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп, Орельяна (Бигас, 76), Жордан, Кукурелья (Альварес, 88), Шарлес (Кике, 69).
- Удаление:
- Арбилья (72).
- Дата проведения
- 10 ноября, 18.15, «Альфонсо Перес»
- Гол:
- 0:1 – 81, пенальти Парехо.
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Хетафе –
Сория, Суарес, Бруно Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Максимович, Ндиайе (Ибаньес, 83), Анхель (Мата, 65), Молина (Серхи Гвардиола, 90).
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Валенсия –
Нето, Васс (Ферран Торрес, 90), Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш (Рубен Везу, 85), Родриго, Санти Мина (Гамейро, 69).
- Предупреждения:
- Антунеш (30), Гайя (54), Коклен (56), Бруно Гонсалес (75), Гарай (90).
- Удаление:
- Бруно Гонсалес (79).
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 36 Иньяки Уильямс, 1:1 – 61 Парти, 1:2 – 64 Иньяки Уильямс, 2:2 – 80 Родри Эрнандес, 3:2 – 90 Годин.
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Годин, Монтеро (Желсон Мартинш, 56), Филипе Луис, Корреа (Калинич, 62), Парти, Родри Эрнандес, Сауль, Диего Коста (Витоло, 46), Гризманн.
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Атлетик –
Яго Эррерин, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Беньят (Ноласкоайн, 67), Сан Хосе, Муниаин, Сусаета (Капа, 88), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Берчиче.
- Предупреждения:
- Диего Коста (38), Беньят (49), Витоло (66), Калинич (66), Адан (66), Сан Хосе (82), Де Маркос (86), Мартинес (90), Корреа (90), Берчиче (90).
- Удаление:
- Берчиче (90).
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Монтиливи»
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Муньеса, Порро (Хуанпе, 90), Алеиш Гарсия (Гранель, 81), Понс, Планас, Робертс (Лосано, 57), Гарсия, Стуани.
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Леганес –
Куэльяр (Лунин, 86), Тарин, Омеруо, Сиовас, Охеда (Ньом, 74), Ресио, Перес, Сильва, Эрасо (Сантос, 73), Оскар Родригес, Каррильо.
- Предупреждения:
- Оскар Родригес (19), Эрасо (69), Охеда (71), Лосано (90), Каррильо (90).
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 4 Родригес, 1:1 – 73 Тео, 1:2 – 77 Хуанми, 1:3 – 83 Ойарсабаль.
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Леванте –
Оласабаль, Робер, Постиго, Родригес, Джейсон (Саймон, 90), Барди, Прцич (Марти, 84), Кампанья, Моралес, Боатенг, Майораль (Коке, 77).
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Реал Сосьедад –
Мойя, Элустондо, Льоренте, Морено, Горосабель (Сурутуса, 46), Субельдия (Хуанми, 56), Ильярраменди, Тео, Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.