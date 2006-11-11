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    Чемпионат Испании. «Алавес» против «Уэски», «Барселона» примет «Бетис», «Сельта» – «Реал», «Севилья» – «Эспаньол»

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    В 12-м туре испанской примеры «Атлетико» вырвал победу у «Атлетика» (3:2), «Барселона» примет «Бетис», а «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой».

    Чемпионат Испании

    12-й тур

    Алавес – Уэска 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    11 ноября, 14.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Гомес, 1:1 – 41 Хони Родригес.
    АлавесСивера, Марипан, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Ибаи Гомес, Брашанац, Ману Гарсия, Хони Родригес, Кальери, Бастон.
    УэскаЙованович, Пулидо, Рубен Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто, Гюрлер, Феррейро, Гомес, Инсуа (Брежанчич, 24), Эрнандес.
    Предупреждения:
    Химо Наварро (45), Рубен Семеду (45).

     

    Барселона – Бетис
    Дата проведения
    11 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Эспаньол
    Дата проведения
    11 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Райо Вальекано – Вильярреал
    Дата проведения
    11 ноября, 20.30, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Реал Мадрид
    Дата проведения
    11 ноября, 22.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Эйбар 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 ноября, 15.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    ВальядолидМасип, Мойяно (Антоньито, 72), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Алькарас, Мичел, Плано, Суарес (Верде, 62), Тони, Унал (Чоп, 83).
    ЭйбарРиесго, Пенья, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп, Орельяна (Бигас, 76), Жордан, Кукурелья (Альварес, 88), Шарлес (Кике, 69).
    Предупреждения:
    Арбилья (15), Мартинес (41), Пенья (63), Калеро (81), Диоп (87).
    Удаление:
    Арбилья (72).

     

    Хетафе – Валенсия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 18.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 81, пенальти Парехо.
    ХетафеСория, Суарес, Бруно Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Максимович, Ндиайе (Ибаньес, 83), Анхель (Мата, 65), Молина (Серхи Гвардиола, 90).
    ВаленсияНето, Васс (Ферран Торрес, 90), Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш (Рубен Везу, 85), Родриго, Санти Мина (Гамейро, 69).
    Предупреждения:
    Антунеш (30), Гайя (54), Коклен (56), Бруно Гонсалес (75), Гарай (90).
    Удаление:
    Бруно Гонсалес (79).

     

    Атлетико – Атлетик 3:2 (0:1, 3:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 20.30, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 36 Иньяки Уильямс, 1:1 – 61 Парти, 1:2 – 64 Иньяки Уильямс, 2:2 – 80 Родри Эрнандес, 3:2 – 90 Годин.
    АтлетикоОблак, Арьяс, Годин, Монтеро (Желсон Мартинш, 56), Филипе Луис, Корреа (Калинич, 62), Парти, Родри Эрнандес, Сауль, Диего Коста (Витоло, 46), Гризманн.
    АтлетикЯго Эррерин, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Беньят (Ноласкоайн, 67), Сан Хосе, Муниаин, Сусаета (Капа, 88), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Берчиче.
    Предупреждения:
    Диего Коста (38), Беньят (49), Витоло (66), Калинич (66), Адан (66), Сан Хосе (82), Де Маркос (86), Мартинес (90), Корреа (90), Берчиче (90).
    Удаление:
    Берчиче (90).

     

    Жирона – Леганес 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 ноября, 22.45, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Муньеса, Порро (Хуанпе, 90), Алеиш Гарсия (Гранель, 81), Понс, Планас, Робертс (Лосано, 57), Гарсия, Стуани.
    ЛеганесКуэльяр (Лунин, 86), Тарин, Омеруо, Сиовас, Охеда (Ньом, 74), Ресио, Перес, Сильва, Эрасо (Сантос, 73), Оскар Родригес, Каррильо.
    Предупреждения:
    Оскар Родригес (19), Эрасо (69), Охеда (71), Лосано (90), Каррильо (90).

     

    Леванте – Реал Сосьедад 1:3 (1:0, 0:3)
    Дата проведения
    9 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Родригес, 1:1 – 73 Тео, 1:2 – 77 Хуанми, 1:3 – 83 Ойарсабаль.
    ЛевантеОласабаль, Робер, Постиго, Родригес, Джейсон (Саймон, 90), Барди, Прцич (Марти, 84), Кампанья, Моралес, Боатенг, Майораль (Коке, 77).
    Реал СосьедадМойя, Элустондо, Льоренте, Морено, Горосабель (Сурутуса, 46), Субельдия (Хуанми, 56), Ильярраменди, Тео, Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
    Предупреждения:
    Боатенг (13), Родригес (24), Моралес (49), Ильярраменди (53), Барди (65), Кампанья (76), Оласабаль (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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