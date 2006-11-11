Чемпионат Испании. «Алавес» против «Уэски», «Барселона» примет «Бетис», «Сельта» – «Реал», «Севилья» – «Эспаньол»

В 12-м туре испанской примеры «Атлетико» вырвал победу у «Атлетика» (3:2), примет «Бетис», а «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой».

Чемпионат Испании

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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