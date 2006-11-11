Марко Ройс: «Боруссии» еще рано думать о чемпионстве»

Капитан дортмундской Марко Ройс поделился мнением о победе над «Баварией» (3:2) в матче 11-го тура.

«Здорово, что у нас есть задел, но очень сильна. Слишком рано говорить о чемпионстве. Другие преследователи, например, , тоже не так просты.

В первом тайме мы не могли обрести свою игру, у нас не получалось думать, а «Бавария» прессинговала нас. Во втором тайме мы стали увереннее в себе. Это был великолепный матч», – сказал Ройс.

Напомним, что после 11 туров «Боруссия» опережает «Баварию» на 7 очков.