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    Марио Балотелли: «Расисты – больная часть этого мира»

    Теги Ницца лига 1 Франция Марио Балотелли Футбол

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подвергся оскорблениям на расовой почве в инстаграме.

    28-летний игрок опубликовал в сторис скриншоты оскорбительных сообщений в его адрес со стороны одного из пользователей социальной сети, а также ответил на данные оскорбления.

    «Вы, расисты... заслуживаете только одного – прожить всю свою жизнь до последнего в одиночестве! Без тех людей, которые думали бы о вас или скучали по вам. Чтобы все забыли о вас в один день и никогда больше не вспоминали. 

    Вы – больная часть этого мира! Скажите мне все это в лицо, давайте посмотрим, защитит ли тогда вас экран компьютера или телефона», – написал Балотелли.

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