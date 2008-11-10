Марио Балотелли: «Расисты – больная часть этого мира»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подвергся оскорблениям на расовой почве в инстаграме.

28-летний игрок опубликовал в сторис скриншоты оскорбительных сообщений в его адрес со стороны одного из пользователей социальной сети, а также ответил на данные оскорбления.

«Вы, расисты... заслуживаете только одного – прожить всю свою жизнь до последнего в одиночестве! Без тех людей, которые думали бы о вас или скучали по вам. Чтобы все забыли о вас в один день и никогда больше не вспоминали.

Вы – больная часть этого мира! Скажите мне все это в лицо, давайте посмотрим, защитит ли тогда вас экран компьютера или телефона», – написал Балотелли.