Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у дортмундской «Боруссии»

В 11-м туре бундеслиги «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией», «Вердер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» (1:3), «РБ Лейпциг» сыграет с «Байером».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 65 Крамарич, 1:1 – 69 Финнбогасон, 2:1 – 83 Нелсон.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Нордтвейт, Кадержабек, Фогт, Шульц (Нелсон, 82), Демирбай, Битенкур (Грифо, 66), Бичакчич, Салаи, Жоэлинтон, Крамарич (Бренет, 88).
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Аугсбург –
Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Ку Чжа Чхоль (Шибер, 90), Байер, Каюби (Грегорич, 78), Хедира, Рихтер, Финнбогасон.
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Эггештайн, 46), Шахин (Писарро, 75), Классен, Харник (Рашица, 87), Крузе.
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «Изи-Кредит-Штадион»
- Голы:
- 0:1 – 68 Баумгартль, 0:2 – 82 Томми.
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Нюрнберг –
Матения, Мюль, Ляйбольд, Марграйттер, Бауэр, Райн, Фукс (Матеус Перейра, 83), Беренс (Петрак, 70), Керк (Паласиос-Мартинес, 56), Мисидьян, Зреляк.
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Штутгарт –
Цилер, Кемпф, Баумгартль, Маффео (Томми, 78), Бек, Гентнер, Аскасибар (Aidonis, 90), Аого, Павар, Гомес (Аколо, 90), Гонсалес.
- Предупреждение:
- Фукс (77).
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
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Фрайбург –
Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Хайнц, Хефлер (Линхарт, 86), Франтц (Шаллаи, 46), Хаберер, Штенцель (Хелер, 73), Кляйндинст, Вальдшмидт.
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Майнц –
Центнер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Латца, Кунде, Боэтиюс (Мвене, 82), Гбамен, Квайсон (Хак, 88), Матета (Онисиво, 65).
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «ЛТУ-Арена»
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Фортуна –
Рензинг, Бормут, Каминьски, Гиссельманн, Циммер (Раман, 83), Штегер, Бодзек, Лукебакио (Караман, 69), Циммерманн, Усами, Хеннингс (Финк, 89).
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Герта –
Ярстейн, Рекик, Штарк (Люккассен, 25), Миттельштедт, Лазаро, Дарида, Майер, Дуда (Зельке, 57), Калу, Дилросун, Ибишевич (Торунарига, 46).
- Предупреждения:
- Миттельштедт (27), Бодзек (80), Лазаро (82).
- Удаление:
- Миттельштедт (41).
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 0:1 – 26 Левандовски.
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Боруссия Д –
Хитц, Аканджи, Хакими, Пишчек, Загаду, Гетце, Санчо, Ройс, Витцель, Бруун Ларсен, Вайгль.
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Бавария –
Нойер, Хуммельс, Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри, Мартинес, Горетцка, Рибери, Левандовски, Мюллер.
- Предупреждение:
- Вайгль (29).
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «АВД-Арена»
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Ганновер –
Эссер, Корб, Антон, Элез, Остжолек, Бакалож, Уолас, Саренрен-Базее (Альборноз, 70), Майна (Вайдандт, 74), Бебу, Вуд (Харагути, 87).
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Вольфсбург –
Кастельс, Виллиам, Тиссеран, Брукс, Руссийон, Герхардт, Арнольд, Реджбечай (Йебоа, 46), Гинчек (Брекало, 46), Вегорст, Малли.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.