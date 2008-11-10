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    Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у дортмундской «Боруссии»

    Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Нюрнберг Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц Ганновер бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг Футбол

    В 11-м туре бундеслиги «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией», «Вердер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» (1:3), «РБ Лейпциг» сыграет с «Байером».

    Чемпионат Германии

    11-й тур

    Хоффенхайм – Аугсбург 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 65 Крамарич, 1:1 – 69 Финнбогасон, 2:1 – 83 Нелсон.
    ХоффенхаймБауманн, Нордтвейт, Кадержабек, Фогт, Шульц (Нелсон, 82), Демирбай, Битенкур (Грифо, 66), Бичакчич, Салаи, Жоэлинтон, Крамарич (Бренет, 88).
    АугсбургЛюте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Ку Чжа Чхоль (Шибер, 90), Байер, Каюби (Грегорич, 78), Хедира, Рихтер, Финнбогасон.
    Предупреждения:
    Гауэлеу (16), Нордтвейт (81).

     

    Вердер – Боруссия М 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Плеа, 0:2 – 48 Плеа, 0:3 – 52 Плеа, 1:3 – 59 Шахин.
    ВердерПавленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Эггештайн, 46), Шахин (Писарро, 75), Классен, Харник (Рашица, 87), Крузе.
    Боруссия МЗоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Нойхаус, Штробль, Хофманн (Закария, 68), Азар, Плеа (Траоре, 86), Штиндль (Джонсон, 69).

     

    Нюрнберг – Штутгарт 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.30, «Изи-Кредит-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 68 Баумгартль, 0:2 – 82 Томми.
    НюрнбергМатения, Мюль, Ляйбольд, Марграйттер, Бауэр, Райн, Фукс (Матеус Перейра, 83), Беренс (Петрак, 70), Керк (Паласиос-Мартинес, 56), Мисидьян, Зреляк.
    ШтутгартЦилер, Кемпф, Баумгартль, Маффео (Томми, 78), Бек, Гентнер, Аскасибар (Aidonis, 90), Аого, Павар, Гомес (Аколо, 90), Гонсалес.
    Предупреждение:
    Фукс (77).

     

    Фрайбург – Майнц 1:3 (0:2, 1:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Гбамен, 0:2 – 18 Матета, 1:2 – 72 Шаллаи, 1:3 – 75 Онисиво.
    ФрайбургШволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Хайнц, Хефлер (Линхарт, 86), Франтц (Шаллаи, 46), Хаберер, Штенцель (Хелер, 73), Кляйндинст, Вальдшмидт.
    МайнцЦентнер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Латца, Кунде, Боэтиюс (Мвене, 82), Гбамен, Квайсон (Хак, 88), Матета (Онисиво, 65).
    Предупреждения:
    Хефлер (67), Гульде (77), Онисиво (84).

     

    Фортуна – Герта 4:1 (0:0, 4:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.30, «ЛТУ-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 50 Усами, 2:0 – 63 Хеннингс, 3:0 – 84 Раман, 3:1 – 88 Зельке, 4:1 – 90 Раман.
    ФортунаРензинг, Бормут, Каминьски, Гиссельманн, Циммер (Раман, 83), Штегер, Бодзек, Лукебакио (Караман, 69), Циммерманн, Усами, Хеннингс (Финк, 89).
    ГертаЯрстейн, Рекик, Штарк (Люккассен, 25), Миттельштедт, Лазаро, Дарида, Майер, Дуда (Зельке, 57), Калу, Дилросун, Ибишевич (Торунарига, 46).
    Предупреждения:
    Миттельштедт (27), Бодзек (80), Лазаро (82).
    Удаление:
    Миттельштедт (41).

     

    Боруссия Д – Бавария 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    10 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 26 Левандовски.
    Боруссия ДХитц, Аканджи, Хакими, Пишчек, Загаду, Гетце, Санчо, Ройс, Витцель, Бруун Ларсен, Вайгль.
    БаварияНойер, Хуммельс, Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри, Мартинес, Горетцка, Рибери, Левандовски, Мюллер.
    Предупреждение:
    Вайгль (29).

     

    РБ Лейпциг – Байер
    Дата проведения
    11 ноября, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

     

    Айнтрахт Ф – Шальке
    Дата проведения
    11 ноября, 20.00, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ганновер – Вольфсбург 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    9 ноября, 22.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 31 Майна, 2:0 – 62, пенальти Бебу, 2:1 – 82, пенальти Вегорст.
    ГанноверЭссер, Корб, Антон, Элез, Остжолек, Бакалож, Уолас, Саренрен-Базее (Альборноз, 70), Майна (Вайдандт, 74), Бебу, Вуд (Харагути, 87).
    ВольфсбургКастельс, Виллиам, Тиссеран, Брукс, Руссийон, Герхардт, Арнольд, Реджбечай (Йебоа, 46), Гинчек (Брекало, 46), Вегорст, Малли.
    Предупреждения:
    Виллиам (62), Остжолек (65), Эссер (70), Уолас (74), Антон (88), Брукс (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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