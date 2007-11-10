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    «Спартак» отправился на матч с «Уфой» без Еременко, Комбарова, Самедова, Зобнина и Роши

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    17 футболистов «Спартака» отправились с командой на матч 14-го тура РПЛ против «Уфы».

    Вне состава красно-белых остались защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, полузащитники Жано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов, а также форвард Педро Роша.

    У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Михаил Игнатов 8 ноября отправился в расположение юношеской сборной России.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.

    Матч «Уфа» – «Спартак» состоится завтра, 11 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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