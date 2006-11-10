Гвардиола о «Ман Сити» и ФФП: «Если есть нарушения, нас накажут. Но я доверяю клубу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о расследованиях Football Leaks, в которых утверждается, что владелец клуба запустил специальный проект для обхода финансового фэйр-плей.

«Если есть нарушения, нас накажут. УЕФА, ФИФА, FA должны сказать, были ли мы неправы.

Если это так, мы это примем, но мне известна позиция клуба, я доверяю ему», – сказал Гвардиола.

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