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    Гвардиола о «Ман Сити» и ФФП: «Если есть нарушения, нас накажут. Но я доверяю клубу»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия ФИФА Пеп Гвардиола Футбольная ассоциация Англии Мансур бен Зайед аль-Найян финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о расследованиях Football Leaks, в которых утверждается, что владелец клуба запустил специальный проект для обхода финансового фэйр-плей. 

    «Если есть нарушения, нас накажут.  УЕФА, ФИФА, FA должны сказать, были ли мы неправы.

    Если это так, мы это примем, но мне известна позиция клуба, я доверяю ему», – сказал Гвардиола. 

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