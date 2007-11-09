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    Солари останется в «Реале» до конца сезона, если не провалит матч с «Сельтой»

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Сельта Ла Лига Футбол

    «Реал» планирует утвердить Сантьяго Солари в должности главного тренера команды.

    Аргентинец, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера, скорее всего, останется в мадридском клубе до конца сезона.

    Помешать этому может только провальный результат в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты» в воскресенье.

    «Реал» должен 11 ноября принять решение о том, кто будет главным тренером команды на постоянной основе.

    При Солари мадридцы провели три матча и во всех одержали победы с общим счетом 11:0 – над «Мелильей» (4:0), «Вальядолидом» (2:0) и «Викторией» Пльзень (5:0).

    Лучше в клубе стартовал только Хосе Берраондо, под руководством которого «Реал» в трех первых матчах одержал три победы со счетом 15:0 в 1928 году.

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