Солари останется в «Реале» до конца сезона, если не провалит матч с «Сельтой»

планирует утвердить Сантьяго Солари в должности главного тренера команды.

Аргентинец, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера, скорее всего, останется в мадридском клубе до конца сезона.

Помешать этому может только провальный результат в матче 12-го тура против «Сельты» в воскресенье.

«Реал» должен 11 ноября принять решение о том, кто будет главным тренером команды на постоянной основе.

При Солари мадридцы провели три матча и во всех одержали победы с общим счетом 11:0 – над «Мелильей» (4:0), (2:0) и «Викторией» Пльзень (5:0).

Лучше в клубе стартовал только Хосе Берраондо, под руководством которого «Реал» в трех первых матчах одержал три победы со счетом 15:0 в 1928 году.