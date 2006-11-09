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    «Реал» в понедельник должен решить, кто будет постоянным главным тренером

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

    «Реал» должен 11 ноября принять решение о том, кто будет главным тренером команды на постоянной основе.

    Исполняющий обязанности главного тренера Сантьяго Солари принял команду 30 октября после увольнения Хулена Лопетеги.

    Согласно правилам, руководить командой в статусе и.о. главного тренера можно не более 15 дней. После этого «Реал» обязан принять решение о постоянном тренере.

    Мадридцы при Солари провели три матча и во всех одержали победы с общим счетом 11:0 – над «Мелильей» (4:0), «Вальядолидом» (2:0) и «Викторией» Пльзень (5:0).

    Лучше в королевском клубе стартовал только Хосе Берраондо, под руководством которого «Реал» в трех первых матчах одержал три победы со счетом 15:0 в 1928 году.

    Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес примет решение о будущем Солари по итогам воскресного матча Ла Лиги с «Сельтой».

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