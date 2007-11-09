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    Гершкович намерен вернуть налог на иностранных тренеров, включая ассистентов

    Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Михаил Гершкович Олег Кононов Объединение отечественных тренеров лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил о планах вернуть налог на иностранных тренеров.

    С 2013 по 2015 год в премьер-лиге и ФНЛ действовал налог на иностранных главных тренеров. Клубы высшего дивизиона платили по 5 миллионов рублей, а клубы первой лиги – по 2,5 миллиона. Деньги поступали на счет РФС и шли на развитие тренерских кадров.

    «Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, 5-6 человек.

    Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но, к большому сожалению, его штаб состоит в большинстве своем из иностранцев.

    Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров», – сказал Гершкович.

    Гершкович выступит с предложением только после того, как наступит ясность с главой РФС.

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