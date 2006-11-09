Сергей Семак: «Зенит» не наигрывал схему в 5 защитников, так сложились обстоятельства»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча группового раунда Лиги Европы против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелое начало. Позднее время повлияло на темп. Смотрелись не самым лучшим образом до гола. Дальше стало лучше. Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять счет. В конце подсели, не хватило сил. Но могли и выиграть, хотя на победу не наиграли, на мой взгляд.

– Почему сыграли в пять защитников? Почему центральным защитником в тройке был Маммана, а не, например, Мевля?

– Потому что у «Бордо» сильные фланги. На флангах у нас могли сыграть Анюков и Набиуллин, которым в одиночку было бы достаточно тяжело. Так мы укрепили наши фланги.

Это привычная позиция для Мевли. Ему проще было сыграть с листа. Исходя из перечисленных сложностей решили сыграть так, как проще для восприятия. Мевля сыграл очень хорошо.

– Как долго наигрывали эту схему? Она будет рабочей в перспективе?

– Мы должны иметь ее в своем арсенале. Мы ее не наигрывали, так сложились обстоятельства. В принципе сыграли неплохо, за исключением некоторых моментов. Для игроков, которые не играли по этой схеме, были определенные сложности, связанные с быстротой перемещений и восприятия схемы. В остальном все нормально, все справились.

– «Зенит» долго проигрывал. Это соперник заставил или это был убаюкивающий маневр? Вас удивило, что стадион был заполнен наполовину?

– Мы не применяли никаких убаюкивающих маневров, соперник активно начал, владел преимуществом, закономерно забил. Мы смотрели предыдущие матчи, видели, что на в Бордо ходит не очень много болельщиков. В чемпионате чуть другая ситуация, особенно когда приезжают лидеры. Мы были в курсе.

– Почему на флангах сыграли Анюков и Набиуллин, а не, скажем, Шатов и Мак?

– Мы попробовали и Мака. Изначально начали так. Если бы не забили, возможно, выпустили бы атакующего игрока и на другой фланг. Для наших атакующих игроков эту схему нужно усвоить лучше, чтобы не было риска. Особенно при оборонительных действиях.

– Вы дали отдохнуть Дзюбе и Ивановичу. Кузяев остался в запасе.

– С Дзюбой неправда. У него повреждение, поэтому он не смог участвовать.

– Насколько велика вероятность, что Дзюба сыграет с ?

– Завтра будем решать. Пока он занимается по индивидуальной программе.

– Это значит, что вы держали в уме матч с ЦСКА? Ставили его в приоритете выше, чем игру с «Бордо»?

– У Дзюбы проблемы со здоровьем. По Ивановичу мы следим. Он очень устал, был большой риск играть здесь. Мы решили его поберечь, чтобы он не летал просто так 4,5 часа. Он очень много работает, ему был необходим отдых. Это в независимости от соперника, будь то ЦСКА или кто-то другой, – сказал Семак.