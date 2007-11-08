Криштиану Роналду: «МЮ» ничего не сделал для победы. Мы доминировали все 90 минут»

Форвард «Ювентуса» подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мы доминировали в игре все 90 минут, имели столько моментов, могли все решить 3-4 раза, но расслабились и были за это наказаны.

«МЮ» ничего не сделал для победы. Даже об удаче нельзя говорить, потому что ее нужно искать, но в этот раз мы просто подарили им все.

Нам не стоит вешать нос, мы играли очень хорошо и по-прежнему возглавляем группу», – сказал Роналду в эфире Sky Sport Italia.

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