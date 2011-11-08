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    Агент Фернандеса: «Перелом скулы у Марио не подтвердился. Это просто сотрясение»

    Теги ЦСКА Лига чемпионов травмы Жорже Машаду Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

    Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о характере травмы, которую игрок получил в матче Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

    На 9-й минуте 28-летний футболист в единоборстве с Александаром Коларовым получил удар коленом по затылку.

    Фернандес не смог продолжить матч и покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Георгий Щенников

    «Слава богу, перелом скулы у Марио не подтвердился. Это просто сотрясение.

    Сколько дней пропустит Фернандес на данный момент неизвестно», – сказал Машаду.

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