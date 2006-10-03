Владелец «Монако» Рыболовлев через суд требует у Sotheby’s 380 млн долларов за пособничество в мошенничестве арт-дилеру Бувье

Владелец Дмитрий Рыболовлев подал иск в суд Нью-Йорка на аукционный дом Sotheby’s.

51-летний российский миллиардер обвиняет Sotheby’s в содействии швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье при продаже ему произведений живописи по завышенной цене. Рыболовлев требует от аукционного дома 380 миллионов долларов.

В федеральном суде Манхэттена зарегистрирован иск с пометкой о том, что Sotheby’s «существенно помог в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории, сознательно и намеренно сделал мошенничество возможным».

Рыболовлев за десять лет приобрел 38 произведений живописи на 2 миллиарда долларов, Sotheby’s участвовал в продаже трети картин. Бизнесмен считает, что цены на все полотна были завышены Бувье и требует у швейцарца 1 миллиард долларов.

Среди прочих полотен при участии Sotheby’s Рыболовлев в 2011 году приобрел работу Амедео Модильяни за 95 миллионов долларов. В 2012 году он приобрел картину Густава Климта «Водяные змеи II» за 183,8 млн, а в 2013 году купил «Спасителя мира» кисти Леонардо да Винчи за 118 млн.

Sotheby’s и Бувье в 2017 году совместно подали на Рыболовлева в суд Женевы, чтобы заблокировать иск россиянина в Великобритании.

Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние в 2018 году оценивается 6,8 миллиарда долларов.

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