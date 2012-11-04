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    Правительство Великобритании против участия клубов АПЛ в Суперлиге

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал политика Football Leaks Футбол

    Правительство Великобритании выступает категорически против участия клубов английской премьер-лиги в новой Суперлиге.

    На этой неделе появилась информация, что несколько ведущих европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА в 2021 году и созданию нового турнира.

    «Правительству об этом ничего не сообщали. Значит, и английская премьер-лига остается в неведении.

    Мы будем категорически против этого, учитывая то, что это станет угрозой для культуры спорта в Англии», – заявил источник из правительства.

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