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    Кононов о «Спартаке»: «Будет конкретика, когда об этом поговорят два клуба»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России возможные трансферы Арсенал Тула Олег Кононов Р-Спорт Футбол

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Ахматом» в матче 1/8 финала Кубка России (2:0) прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

    «На эту тему, конечно же, я ничего не буду отвечать. В первую очередь я тренер «Арсенала». Я могу сказать про клуб, футболистов и игру.

    С этим связано мое будущее на данный момент. Что будет дальше, посмотрим. Все зависит в первую очередь от клуба, от «Арсенала».

    Моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл и показал результат в чемпионате и Кубке.

    На тему «Спартака» много разговоров идет сейчас, но я не могу сказать ничего конкретного. Будет конкретика, когда об этом будут говорить два клуба», – сказал Кононов.

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    Кононов – нормальный выбор для «Спартака»?

    42829 голосов 100
    • Да, его стиль отлично подходит «Спартаку»
      65%
    • Нет, надо было брать Черчесова
      35%

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