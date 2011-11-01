Кононов о «Спартаке»: «Будет конкретика, когда об этом поговорят два клуба»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Ахматом» в матче 1/8 финала Кубка России (2:0) прокомментировал слухи о возможном назначении в .

«На эту тему, конечно же, я ничего не буду отвечать. В первую очередь я тренер «Арсенала». Я могу сказать про клуб, футболистов и игру.

С этим связано мое будущее на данный момент. Что будет дальше, посмотрим. Все зависит в первую очередь от клуба, от «Арсенала».

Моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл и показал результат в чемпионате и Кубке.

На тему «Спартака» много разговоров идет сейчас, но я не могу сказать ничего конкретного. Будет конкретика, когда об этом будут говорить два клуба», – сказал Кононов.