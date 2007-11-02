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    Фифер Нечай – о работе на «Матч ТВ»: «Получал 40 тысяч за выпуск моей передачи. Всю зарплату убивал в ипотеку»

    Теги телевидение Матч ТВ Подкасты Нечай Футбол

    Ютуб-блогер Артем Нечаев рассказал в подкасте Sports.ru «Голос», сколько получал на «Матч ТВ», когда делал там шоу «Передача без адреса».

    – Ты купил квартиру в Королеве (город в Московской области). В ипотеку?

    – Да, но ипотека уже закрыта, я откладываю на ремонт. Мне очень помогли родители, они продали свою трешку, купили себе однушку в Королеве, оставшееся бабло отдали мне. Я купил на эту часть половину строящейся хаты, еще половину надо было покрыть ипотекой. Как настоящий работник «Матч ТВ», когда я работал на «Передаче без адреса», всю зарплату с «Матча» убивал в ипотеку.

    – Сколько тебе платили на «Матче»?

    – За выпуск я получал 40 тысяч. Учитывая, что я закрывал три позиции, мне кажется, я очень дешево обошелся им.

    – Сколько стоит квартира в Королеве?

    – Это трешка. По сути, это двушка с огромной кухней, которая как третья комната. Мы купили ее за 5,5 млн рублей.

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