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    Фифер Нечай – о Шмелькове: «Иду по Останкино, слышу крики – это он. Комментаторы привыкли, что Артем дикий и с заскоками»

    Теги телевидение Артем Шмельков Матч ТВ Подкасты Амкал Нечай Футбол

    Youtube-блогер Артем Нечаев рассказал в подкасте Sports.ru «Голос», что он думает о комментаторе «Матч ТВ» Артеме Шмелькове. Шмельков запомнился агрессивным поведением во время матча команды комментаторов против «Амкала» (любительского футбольного клуба фиферов).

    – На самом деле это было круто, я рад, что есть такой персонаж, как Шмельков. Я в целом знал, что он дикий, пытался предупредить, чтобы на него и Генича не обращали внимания, но меня никто не слушал. Я встречал Шмелькова еще в стенах Останкино, иногда было слышно, как он бесится по работе.

    Помню, как зашел в Останкино к одногруппнику, который до сих пор на «Матче» работает. Иду и слышу из студии крики «######, ###, ##########». Я думаю: блин, че там происходит, может, ММА или рестлинг комментируют? Говорю: «А кто это?». Мне говорят: «Это Шмельков». Он пихал звукорежиссеру. 

    К нему почему-то [среди комментаторов] все спокойно относятся. Все привыкли, что он дикий и с заскоками».

    В августе Шмелькова также критиковали за ошибки в комментарии матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм» и манеру общения с пользователями в соцсетях.

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