Шалимов об отставке Карреры из «Спартака»: «Нельзя необоснованно обострять отношения с российским костяком»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении своего коллеги Массимо Карреры из .

«[Помимо результатов] Был и еще один важный момент. Вопрос российского костяка. Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому такой костяк исторически очень важен.

Это «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Это ЦСКА золотых времен, самая стабильная команда России того периода. В чемпионский год у «Спартака» тоже присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями.

Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом», — сказал Шалимов.