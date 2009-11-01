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    Шалимов об отставке Карреры из «Спартака»: «Нельзя необоснованно обострять отношения с российским костяком»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Игорь Шалимов Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении своего коллеги Массимо Карреры из «Спартака».

    «[Помимо результатов] Был и еще один важный момент. Вопрос российского костяка. Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому такой костяк исторически очень важен.

    Это «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Это ЦСКА золотых времен, самая стабильная команда России того периода. В чемпионский год у «Спартака» тоже присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями.

    Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом», — сказал Шалимов.

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