As: «Реал» еще рассчитывает на Конте. Он единственная альтернатива Солари

«Реал» все еще не определился с новым главным тренером, утверждает As.

По данным издания, мадридский клуб все еще рассчитывает на и не отказался от его кандидатуры окончательно.

Утверждается, что Конте – единственная альтернатива варианту с утверждением постоянным тренером , временно исполняющего обязанности.

У Солари будет четыре ближайших матча, чтобы показать себя. Вероятно, если «Реал» выступит неубедительно, будет предпринимать новую попытку договориться с Конте.

Ранее сообщалось, что Конте отказался возглавить «Реал». Стороны не могут сойтись в вопросе зарплаты и срока контракта. Конте хочет получать около 10 миллионов евро в год, в то время как мадридский клуб готов платить не более 8 миллионов.

Кроме того, Конте хочет долгосрочный контракт, а намерен оставить пути отступления, если после назначения итальянца все пойдет не так, как планировалось.

Также утверждалось, что мадридцы рассматривают в качестве тренера возглавляющего сборную Бельгии Роберто Мартинеса.