Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    As: «Реал» еще рассчитывает на Конте. Он единственная альтернатива Солари

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Антонио Конте Флорентино Перес Футбол

    «Реал» все еще не определился с новым главным тренером, утверждает As.

    По данным издания, мадридский клуб все еще рассчитывает на Антонио Конте и не отказался от его кандидатуры окончательно.

    Утверждается, что Конте – единственная альтернатива варианту с утверждением постоянным тренером Сантьяго Солари, временно исполняющего обязанности.

    У Солари будет четыре ближайших матча, чтобы показать себя. Вероятно, если «Реал» выступит неубедительно, «Мадрид» будет предпринимать новую попытку договориться с Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте отказался возглавить «Реал». Стороны не могут сойтись в вопросе зарплаты и срока контракта. Конте хочет получать около 10 миллионов евро в год, в то время как мадридский клуб готов платить не более 8 миллионов.

    Кроме того, Конте хочет долгосрочный контракт, а Флорентино Перес намерен оставить пути отступления, если после назначения итальянца все пойдет не так, как планировалось.

    Также утверждалось, что мадридцы рассматривают в качестве тренера возглавляющего сборную Бельгии Роберто Мартинеса.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться