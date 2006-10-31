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    Конте отказался возглавить «Реал»

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Антонио Конте Футбол

    Экс-тренер «Челси» Антонио Конте не будет работать в «Реале».

    По данным Sky Sports, Конте отказался возглавить мадридский клуб, поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.

    Тренеру не нравилось начинать работать не с начала сезона, и он посчитал, что вариант с «Реалом» недостаточно привлекателен, чтобы нарушать свою традицию.

    Ранее сообщалось, что Конте и «Реал» не могут достичь компромисса по вопросам финансового плана при обсуждении контракта.

    После отставки Хулена Лопетеги команду возглавил на временной основе Сантьяго Солари. Сообщалось, что аргентинец стал главным претендентом на пост тренера и в перманентном качестве.

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