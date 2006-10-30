Хавьер Тебас: «Назвать трофей лучшему игроку сезона Ла Лиги в честь Месси – отличная идея»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил назвать трофей лучшему игроку сезона чемпионата Испании в честь нападающего «Барселоны» .

«Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.

Некоторые говорят о , но ему уже 26 лет, а Месси, насколько я помню, начал играть в «Барселоне» совсем молодым.

Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси», – сказал Тебас.