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    Хавьер Тебас: «Назвать трофей лучшему игроку сезона Ла Лиги в честь Месси – отличная идея»

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил назвать трофей лучшему игроку сезона чемпионата Испании в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.

    Некоторые говорят о Неймаре, но ему уже 26 лет, а Месси, насколько я помню, начал играть в «Барселоне» совсем молодым.

    Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси», – сказал Тебас. 

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