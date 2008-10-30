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    Журналист Sky Sport о Конте: «С «Реалом» ничего не решено, ему очень нравится «МЮ»

    Теги Сантьяго Солари Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Антонио Конте Поль Погба Андер Эррера Ромелу Лукаку Футбол

    Журналист Sky Sport Italia Джованни Гвардала поделился мнением о возможном назначении Антонио Конте главным тренером «Реала».

    «После отпуска Конте вернется в Лондон. Вокруг будущего Антонио много слухов, «Реал» хочет его пригласить, но ему очень нравится «Манчестер Юнайтед».

    Там есть футболисты вроде Погба, с которым он раньше работал в «Ювентусе». Также он всегда мечтал подписать Санчеса, Эрреру и Лукаку.

    На данный момент с «Реалом» ничего не решено», – сказал Гвардала.

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