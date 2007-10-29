Рауль Рианчо: «Удалось забить – это хорошее достижение. «Рубин» мало пропускает дома»

Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», поделился мнением о ничьей с «Рубином» (1:1).
– Мы проделали огромную и сложную работу, забив «Рубину» дома. Все знают, что эта команда прекрасно организована в обороне, что они очень мало пропускают. Сегодня удалось забить, считаю это хорошим достижением. Хорошо отработали конец первого тайма, прижали «Рубин» к их воротам. Пропустили курьезный гол со стандарта.
– Ничья – закономерный итог?
– Мы сыграли вничью, значит, она справедлива. Ничего более.
– Успели обменяться парой слов с Бердыевым?
– Да, конечно. Обнялись, попрощались и как хорошие братья пожелали друг другу удачи.
– Боккетти в опорной зоне – это ваша инициатива?
– Вам понравилось?
– Мне да, потому что я помню, как он играл на этой позиции в Казани. Но мы не видели его на этой позиции пять лет. Почему решили выпустить его именно сейчас?
– Это вынужденная мера. Фернандо был травмирован, поэтому выбор пал на Сальваторе. Мы знали, что он может помочь команде при начале атак. В конце было видно, что он немного задыхался, но я считаю, что сегодня он отработал замечательно, – сказал Рианчо в эфире телеканала «Матч Премьер».