«Барселона» может продать Дембеле в январе

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

По данным RAC1, каталонский клуб изучает возможность продажи француза. Это обсуждалось после матча Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), в котором Дембеле не играл. Он опоздал на предматчевое собрание, позже тренер команды Эрнесто Вальверде заявил, что опоздание не стало причиной отсутствия футболиста в составе.

Возможное расставание с Дембеле обсуждалось внутри клуба, было принято решение изучить варианты по его продаже. Повлияла ли его игра в матче с «Реалом» (5:1) на решение руководства, не уточняется.