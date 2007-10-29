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    «Барселона» может продать Дембеле в январе

    Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

    По данным RAC1, каталонский клуб изучает возможность продажи француза. Это обсуждалось после матча Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), в котором Дембеле не играл. Он опоздал на предматчевое собрание, позже тренер команды Эрнесто Вальверде заявил, что опоздание не стало причиной отсутствия футболиста в составе.

    Возможное расставание с Дембеле обсуждалось внутри клуба, было принято решение изучить варианты по его продаже. Повлияла ли его игра в матче с «Реалом» (5:1) на решение руководства, не уточняется.

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