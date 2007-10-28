Наверх

    «Лестер» отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч из-за крушения вертолета владельца клуба

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия женский футбол происшествия Кубок английской лиги Саутгемптон Лестер Вичай Сривадханапрабха Футбол

    «Лестер» отменил тренировку в связи с крушением вертолета владельца клуба Вичая Сривадханапрабха.

    Сегодня «Лестер» должен был провести облегченную тренировку, но игрокам сказали остаться дома.

    Клуб также рассчитывает, что матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который должен состояться во вторник, перенесут.

    Для переноса матча Кубка лиги понадобится разрешение от Футбольной лиги Англии и «Саутгемптона».

    «Лестер» будет настаивать на том, что игроки не в состоянии соревноваться после крушения вертолета.

    Женская команда «Лестера» объявила о переносе ближайшего матча с «Манчестер Юнайтед». 

    Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабха потерпел крушение на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

    Ранее сообщалось, что в вертолете в момент крушения находились 5 человек: сам Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.

    Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.

    Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться