«Лестер» отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч из-за крушения вертолета владельца клуба

отменил тренировку в связи с крушением вертолета владельца клуба .

Сегодня должен был провести облегченную тренировку, но игрокам сказали остаться дома.

Клуб также рассчитывает, что матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который должен состояться во вторник, перенесут.

Для переноса матча Кубка лиги понадобится разрешение от Футбольной лиги Англии и .

«Лестер» будет настаивать на том, что игроки не в состоянии соревноваться после крушения вертолета.

Женская команда «Лестера» объявила о переносе ближайшего матча с «Манчестер Юнайтед».

Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Ранее сообщалось, что в вертолете в момент крушения находились 5 человек: сам Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.

Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.

Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч