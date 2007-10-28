«Лестер» отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч из-за крушения вертолета владельца клуба

«Лестер» отменил тренировку в связи с крушением вертолета владельца клуба Вичая Сривадханапрабха.
Сегодня «Лестер» должен был провести облегченную тренировку, но игрокам сказали остаться дома.
Клуб также рассчитывает, что матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который должен состояться во вторник, перенесут.
Для переноса матча Кубка лиги понадобится разрешение от Футбольной лиги Англии и «Саутгемптона».
«Лестер» будет настаивать на том, что игроки не в состоянии соревноваться после крушения вертолета.
Женская команда «Лестера» объявила о переносе ближайшего матча с «Манчестер Юнайтед».
Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабха потерпел крушение на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».
Ранее сообщалось, что в вертолете в момент крушения находились 5 человек: сам Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.
Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.
Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч