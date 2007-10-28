Пюэль о крушении вертолета: «Я в порядке. Все мои мысли с жертвами и их семьями»

Главный тренер Клод Пюэль прокомментировал ситуацию с крушением вертолета владельца клуба .

«Это трагедия для клуба. Все мои мысли с жертвами и их семьями.

Я хочу успокоить всех людей, которые беспокоились обо мне. Я ужасно расстроен, но со мной все в порядке», – сказал Пюэль.

Вертолет Сривадханапрабхи упал на парковку рядом со стадионом «Кинг Пауэр» после матча АПЛ – «Вест Хэм» (1:1).

Ранее сообщалось, что в вертолете в момент крушения находились 5 человек: сам Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.

Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч